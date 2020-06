Corona-Folgen Kaufhaus-Ikone Macy's streicht weitere 3900 Stellen

Die angeschlagene US-Kaufhauskette Macy's streicht im Rahmen eines neuen Sparprogramms angesichts der Coronakrise weitere rund 3900 Jobs. Die Maßnahmen seien nötig, um bis zur Erholung von der pandemiebedingten Absatzschwäche die Kosten zu senken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in New York mit.