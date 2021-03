Corona-Folgen Tengelmann-Chef erwartet „heftige Preisschlacht“ im Textilhandel

Die zuletzt beschlossen Lockerungen seien zwar „ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich haben wir uns im Einzelhandel deutlich mehr erhofft“, sagte Haub. „Wenn die Inzidenzwerte nicht durch die Decke gehen und sich alle an Hygiene- und Abstandsregeln halten, ist es aus meiner Sicht möglich, den kompletten Einzelhandel zu öffnen“, sagte Haub. „Es geht mir momentan alles zu langsam“, so Haub. „Bis jedes Geschäft wieder offen ist, kann es nach dem jetzigen Modell Monate dauern. Das geht so nicht: Wir werden lernen müssen, auch mit höheren Inzidenzen umzugehen, viel testen und die Geschäfte nach klaren, einheitlichen Regeln öffnen.“