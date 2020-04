Corona-Hilfe Staat stützt Adidas mit Milliardenkredit

Im Gegenzug für den Staatskredit muss Adidas die Dividende streichen, so lange das Darlehen läuft. Für 2019 sollten 3,85 Euro je Aktie ausgeschüttet werden – fast 800 Millionen Euro. Der Konzern wolle den Kredit – sofern er überhaupt angetastet wird - „so schnell wie möglich zurückzahlen“, hieß es in der Mitteilung. Getilgt werden muss er spätestens im Juli 2021. Der Aktienrückkauf war bereits ausgesetzt worden. Zudem verzichtet der Vorstand in diesem Jahr auf seine Boni – rund zwei Drittel des Gehalts. 1200 Mitarbeiter in Deutschland arbeiten kurz, die Löhne für die Verkäufer in den eigenen Läden zahlt Adidas weiter. So lange die Krise andauert, will Adidas weiterhin keine Prognose für das laufende Jahr bekanntgeben. Die Zahlen für das erste Quartal will das Unternehmen aber bereits am 27. April veröffentlichen, knapp zwei Wochen früher als geplant.