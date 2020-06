Corona im Onlinehandel Fluch oder Segen?

Damit ist Galaxus nicht allein, anderen Händler geben die Folgen des Lockdowns ebenfalls Auftrieb. Wieder andere könnten allerdings auf der Strecke bleiben. „Der Handel macht einen Strukturwandel durch, den man früher etwa in der Stahlindustrie gesehen hat“, fasst es Handelsexperte Ernst Stahl zusammen. Er ist Director und Gesellschafter der ibi research GmbH im Competence Center „Digital Commerce & Payment“. Ob Gewinner oder Verlierer: Die Onlinehändler planen bereits für eine Zeit nach oder mit Corona. Sie passen das Sortiment an, ändern die Logistik, werben anders. Nur auf was für eine Zeit sie sich da vorbereiten, wer am Ende bestehen und wer den Erfolg nachhaltig aufrechterhalten wird, wissen sie nicht.