Corona im Onlinehandel Fluch oder Segen?

Für Ernst Stahl sind das logische Schritte: „In der Modebranche werden wir einen Preiskampf erleben – ob in den Geschäften oder im Internet. Die Sommerware, die die Händler vor vielen Monaten geordert und gekauft haben und die sie in den letzten Monaten nicht verkaufen konnten, muss natürlich raus. Da ist vielen Händlern jeder Euro recht“, sagt Stahl. „So günstig werden Sie vermutlich nie mehr Badehosen kaufen können.“ Tatsächlich: „Der Start für die Herbst-/Winter-Saison verschiebt sich in diesem Jahr etwa um vier bis sechs Wochen, sodass wir in diesem Zeitraum weiterhin unsere Sommermode on- und offline anbieten können und hoffen, ein wenig Geschäft aus dem Frühjahr nachzuholen“, heißt es bei P&C.