Corona-Pandemie: Chinas Corona-Lockerungen kurbeln Tourismus an – Lufthansa prüft mehr Flüge

Chinas Nationale Gesundheitskommission hatte am Montag angekündigt, dass einreisende Urlauber ab dem 8. Januar nicht mehr unter Quarantäne gestellt würden. Offiziell gibt es keine Beschränkungen für Chinesen, die ins Ausland reisen, aber die neue Regel dürfte ihnen die Rückkehr in ihre Heimat erheblich erleichtern. Die Einwanderungsbehörde erklärte am Dienstag, China stelle ab dem 8. Januar wieder Visa für Einwohner von Festland-China aus, die ins Ausland reisen.