Corona-Pandemie: Gastgewerbe fordert Staatshilfen: „Zigtausende Betriebe überleben den Juni nicht“

Die Betriebsschließungen wegen der Corona-Pandemie sorgen bei Restaurants und Hotels in Deutschland für einen drastischen Umsatzrückgang. Die Erlöse des Gastgewerbes fielen im März binnen Jahresfrist um rund 45 Prozent und damit so stark wie seit mindestens 26 Jahren nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.