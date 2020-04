Corona-Schutzmaßnahmen Streit um Videoüberwachung bei Amazon

In den USA kündigte Amazon einem Mitarbeiter, der den Konzern wegen fehlender Schutzausrüstung kritisiert hatte. An 130 Standorten sollen dort bereits Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt seien, berichtet die Arbeiterorganisation „United for Respect“. Hunderte Angestellte wollen sich krank melden und so gegen die Schutzmaßnahmen des Konzerns protestieren. In Frankreich zwang ein Gerichtsurteil Amazon dazu, den Betrieb in seinen Lagern für fünf Tage zu stoppen – auch dort hatte Amazon aus Sicht des Gerichts seine Mitarbeiter nicht genügend geschützt.