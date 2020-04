Corona-Schutzschild-Programm Condor bekommt Millionenkredit vom Staat

Die schwer von der Pandemie getroffene Branche steht vor einer Neuordnung. So muss auch der Marktführer Lufthansa mit einem Milliarden-Finanzpaket, über das derzeit in der Bundesregierung noch gestritten wird, gestützt werden. Kleinere Fluggesellschaften, die während des Booms der vergangenen Jahre häufig im Auftrag der großen Carrier im Einsatz waren, stehen vor dem Aus – so zuletzt die unter dem Label „German Airways“ fliegende Luftfahrtgesellschaft Walter.