Coronakrise Bahn braucht wegen einbrechender Fahrgastzahlen bis zu zehn Milliarden Euro

Ein Bahn-Sprecher sagte der dpa am Freitag: „Wir sind seit Beginn der Coronakrise in einem engen Austausch mit unserem Eigentümer. Nach Vorlage der April-Zahlen wird der Aufsichtsrat am 15. Mai in einer turnusgemäßen Sitzung über die wirtschaftliche Lage informiert.“ Konzernchef Lutz hatte schon vor Wochen betont, dass die Corona-Pandemie die Bahn „vermutlich noch härter als die Finanzkrise 2008/2009“ treffen werde.