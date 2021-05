Coronakrise Darum hofft Ryanair nach Milliardenverlust auf Geschäftsjahr ohne Miese

Der Verlust sei nicht so hoch wie prognostiziert, aber trotzdem „ein ziemlich traumatischer Verlust für eine Airline, die in ihrer 35-jährigen Geschichte ständig profitabel war“, sagte O'Leary. Im laufenden Geschäftsjahr peilen die Iren 80 Millionen Fluggäste an, gut die Hälfte des Vorkrisenniveaus. Eine Ergebnisprognose sei aufgrund der Unsicherheit in der Pandemie nicht möglich. Doch könne Ryanair die Gewinnschwelle erreichen, wenn es bei Covid-Impfungen einen durchschlagenden Erfolg gebe.