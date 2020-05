Coronakrise: Deutsche Einzelhändler verzeichnen größtes Umsatzminus seit 2007

„Aufgrund der Geschäftsschließungen in der Coronakrise sind die Umsätze in einzelnen Einzelhandelsbranchen auch im April 2020 stark zurückgegangen“, so das Statistikamt. Den größten seit 1994 gemessenen Umsatzeinbruch verzeichnete der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren: Er zählte 70,9 Prozent weniger in den Kassen als im April 2019. Der sonstige Einzelhandel mit Waren verschiedener Art - wozu etwa Waren- und Kaufhäuser gehören - büßte 39,8 Prozent ein.