Coronakrise: Deutsche Einzelhändler wegen Corona mit größtem Umsatzminus seit 2007

„Aufgrund der Geschäftsschließungen in der Coronakrise sind die Umsätze in einzelnen Einzelhandelsbranchen im März 2020 stark eingebrochen“, so das Statistikamt. „Gleichzeitig sorgte die starke Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs zu erhöhten Umsätzen in anderen Bereichen, etwa in Supermärkten und Apotheken.“