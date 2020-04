Coronakrise Galeria Karstadt Kaufhof klagt auf Öffnung der Filialen in NRW

Die Essener Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will in der Coronakrise gerichtlich klären lassen, ob seine Warenhäuser geschlossen bleiben müssen. Das Unternehmen wende sich in einem Eilverfahren gegen die Corona-Schutzverordnung, teilte das Oberverwaltungsgericht des Landes am Freitag in Münster mit. Das Land hat Gelegenheit, dazu Stellung zu beziehen. Eine Entscheidung soll in dieser Woche nach Angaben des Gerichts nicht mehr fallen.