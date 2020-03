Coronakrise: Handel schlägt Alarm - Brauchen rasch Hilfen

Die Einzelhändler in Deutschland fürchten eine Pleitewelle und den Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen, wenn nicht sofort und unbürokratisch staatliche Hilfen an die Unternehmen fließen. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte der Branchenverband HDE schnelle und umfassende Hilfe für die zahlreichen Handelsunternehmen, deren Geschäfte zur Eindämmung des Coronavirus ihre Pforten schließen müssen.