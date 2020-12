Coronakrise Käthe Wohlfahrt meldet Schutzschirm-Insolvenz an

„Der Schritt in die gerichtliche Eigenverwaltung ist mir nicht leichtgefallen“, wird Geschäftsführer Harald Wohlfahrt in einer Pressemitteilung zitiert. Die Corona-Auswirkungen hätten aber keine andere Wahl gelassen. Ziel sei es nun, „die Standorte und Arbeitsplätze zu erhalten“, sagt Wohlfahrt. „Wir werden jetzt alles daransetzen, die Sanierung des Unternehmens erfolgreich abzuschließen, und dies auch kurzfristig“. So soll der Geschäftsbetrieb des Unternehmens mit 280 Mitarbeitern in vollem Umfang fortgeführt werden. Sämtliche Kundenaufträge sollen wie gewohnt ausgeführt werden. Die Lohn- und Gehaltszahlungen der Arbeitnehmer seien über das Insolvenzgeld sichergestellt.