Coronakrise Restaurantkette Subway rechnet mit deutlichem Umsatzrückgang

Das Unternehmen hat in Deutschland nach eigenen Angaben 692 Restaurants und damit nur etwas weniger Standorte als Burger King (750) und halb so viele wie McDonald's (1460). Subway-Manager Stokic sagte, dass Innenstadt-Filialen durch die Corona-Einschränkungen im Frühjahr hart getroffen wurden. „Aufgrund der Kontaktsperre blieb die Frequenz in den Einkaufsstraßen und Bahnhöfen, aber auch in den Einkaufszentren aus.“ Standorte mit Parkmöglichkeiten in der Nähe liefen hingegen deutlich besser.