Coronakrise: US-Fluggesellschaften beurlauben 32.000 Mitarbeiter

Finanzminister Steven Mnuchin sagte am Mittwoch, die Regierung wolle Hotels, Fluggesellschaften und Schulen helfen. Er sei mit der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Kontakt, doch sind sich das Weiße Haus und das Repräsentantenhaus bei der Höhe des Hilfspakets noch nicht einig. Mnuchin deutete an, dass das Weiße Haus beim umfassenden Hilfspaket nicht über 1,5 Billionen Dollar hinausgehen wolle, was 700 Millionen Dollar weniger sind, als die Demokraten im Repräsentantenhaus sich vorstellen.

Sara Nelson, Präsidentin der Vereinigung von Flugbegleitern, sagte, für die Regierung sei es billiger, die Arbeitsplätze von Mitarbeitern zu sichern, als sie während der Pandemie in die Arbeitslosigkeit rutschen zu lassen.