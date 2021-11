Coronakrise „Wieso sollte es nicht auch für Corona eine Impfpflicht geben?“

Das Unternehmen hatte angesichts der pandemiebedingten Ladenschließungen deutliche Geschäftseinbußen verzeichnet. Im Geschäftsjahr 2020 war der Umsatz der Handelskette um mehr als zehn Prozent auf 1,9 Milliarden Euro gesunken. Trotz rekordhoher Coronazahlen spricht sich Zahn gegen Beschränkungen im Einzelhandel aus. „Jetzt im beginnenden Weihnachtsgeschäft würden dadurch auch die Frequenzen in den Läden sinken“, sagt der Manager. „Für viele Händler entscheiden jedoch die Umsätze der nächsten Wochen über ihre Existenz.“ Insbesondere der Einzelhandel im Non-Food-Bereich habe in den letzten Monaten bereits harte Einschränkungen in Kauf nehmen müssen.