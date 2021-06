Coronatest Selbsttest im Vergleich: Tupfen, Gurgeln, spucken oder lutschen?

Die Standards unterscheiden sich von Test zu Test. Zwar gibt es Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO), allerdings erfüllen manche diese nicht. Zum Beispiel sollte ein Schnelltest eine Sensitivität von über 80 Prozent aufweisen, also über 80 Prozent der Infizierten erkennen. Es gibt allerdings Tests, die nur etwa ein Drittel herausfiltern. Die Antigen-Schnelltests sind damit nicht so genau wie ein PCR-Test, der im Labor ausgewertet wird.