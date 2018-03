CTS Eventim, Ticketmaster: Amazon scheitert mit Angriff auf Ticket-Börsen

Großbritannien war der Testmarkt für den Einstieg in den Karten-Handel, der in Europa von einigen wenigen Spielern wie CTS Eventim und dem US-Anbieter Ticketmaster dominiert wird. Das Geschäft mit dem Veranstaltungsvorverkauf ist in den vergangenen Jahren immer weiter in den Online-Bereich abgewandert – was auch Amazons Interesse geweckt hat.