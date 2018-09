Daimler-Tochter MyTaxi bietet Taxi-Sharing künftig auch am Münchner Flughafen an

Mit der Sharing-Funktion will das Unternehmen vor allem Kunden ansprechen, die normalerweise kein Taxi nutzen würden. Es würden jedoch keine neuen Fahrzeuge auf die Straße kommen, sondern die vorhandenen Kapazitäten genutzt, sagte MyTaxi-Manager Johannes Mewes. Die Funktion gibt es bereits in Hamburg, Warschau und Berlin. In München kooperiert MyTaxi mit der Lufthansa.