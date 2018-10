Daimler-Tochter Mytaxi startet Service für Elektro-Roller

HamburgDer Fahrdienstleister Mytaxi will noch in diesem Jahr ein Pilotprojekt mit leihbaren Elektro-Rollern starten. Man gehe „in einem südeuropäischen Markt“ mit E-Scootern ins Rennen, teilte die Daimler-Tochter am Montag in Hamburg mit. Um welches Land es sich genau handelt, wollte das Unternehmen nicht sagen. Dem Testlauf könnten im kommenden Jahr weitere europäische Märkte folgen.