Damenmodehersteller Macquarie sucht Investoren für Gerry Weber

Zudem könnten die Schuldscheingläubiger von einer späteren Erholung des Modehändlers profitieren. So auch der Finanzinvestor Robus Capital, der in den vergangenen Monaten Schuldscheine von Gerry Weber mit hohen Abschlägen gekauft hatte. Robus Capital hatte Anfang Februar mit einem Überbrückungskredit in Höhe von zehn Millionen Euro die Gerry Weber-Tochter Hallhuber vor der Insolvenz bewahrt. Im Gegenzug kann Robus Capital in den kommenden Monaten de facto Hallhuber übernehmen.