Daniel Grieder bei Hugo Boss In guten wie in schlechten Zeiten

Die Vertragsverlängerung baut auf dem Umsatz- und Ergebnisrekord auf: Die Bestmarken sind eng mit der Person Daniel Grieder verknüpft. Seit der Schweizer im Juni 2021 die Chefrolle bei Hugo Boss übernahm, geht es dort steil bergauf. Allerdings vor allem bedingt durch eine kostspielige Maßnahme: Werbung, Grieders Mittel der Wahl. Schnell hatte er den Ruf weg als spendabler Marketing-Freund. Darauf wies er selbst auch immer mal wieder hin. Zuletzt etwa in der ARD-Dokumentation „Einsame Spitze“. Dort sagte er sinngemäß, während seine Wettbewerber in den Coronajahren ihre Marketingbudgets heruntergefahren hätten, habe er das Gegenteil gemacht und sie erhöht. So habe er auf zweifache Weise mehr Aufmerksamkeit bekommen: durch Erhöhung der eigenen Präsenz bei gleichzeitigem Verschwinden der Konkurrenz.