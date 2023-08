Daniel Kretinsky Eine Sphinx geht auf Einkaufstour

Das Reich des Daniel Kretinsky wächst und wächst. Sein neuester Coup: Der tschechische Milliardär verhandelt mit dem IT-Diestleisters Atos exklusiv über den Kauf einer defizitären Sparte der kriselnden französischen Firma. Atos soll für den Tech Foundations genannten Geschäftsbereich 100 Millionen Euro in bar erhalten. Außerdem will Kretinsky Verbindlichkeiten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro übernehmen. Kommt die Übernahme zustande, wären davon auch Geschäfte der früheren Siemens IT Solutions und Services betroffen, die einst an Atos verkauft wurde.