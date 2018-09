Daniel Kretinsky Wer ist der tschechische Kohlebaron, der nach Metro greift?

Die Holding vereint mehr als fünfzig Unternehmen mit 25.000 Mitarbeitern aus dem Energiesektor unter einem Dach. Dazu zählen in Deutschland unter anderem das Kohlekraftwerk Mehrum bei Hannover, Saale Energie mit seinem Kraftwerk in Schkopau oder Helmstedter Revier mit dem Kraftwerk in Buschhaus und den Tagebau in Schöningen. Aber auch in alternativen Energien ist die EPH engagiert und hält Anteile an Mibrag Neue Energie. Im September 2016 war der Verkauf von Braunkohle-Tagebauwerken von Vattenfall an EPH vollzogen. EPH ist zudem in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Italien, Großbritannien, Ungarn und Polen aktiv.



Kretinsky besitzt zudem Anteile an dem Medienunternehmen Czech News Center, das unter anderem das meistgelesene Boulevardblatt Tschechiens herausgibt. Unter all seinen geschäftlichen Aktivitäten befinden sich auch Beteiligungen an einem tschechischen Onlinekaufhaus. Ein Partner von ihm hält wiederum Anteile an dem deutschen Reisevermittler Unister mit seinen Webseiten fluege.de und ab-in-den-urlaub.de.