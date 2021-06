Danke, Internet! Gamestop saniert sich über Meme-Aktien-Verkäufe

Auch Kinobetreiber AMC, der in Deutschland die UCI-Kinowelten unterhält, profitierte bereits vom Hype um die Meme-Aktien: Alleine im zweiten Quartal 2021 brachten Aktien-Direktplatzierungen 1,25 Milliarden Dollar ein, im Januar hatte man so schon einmal 300 Millionen Dollar eingenommen.



In beiden Fällen wird aus einem teils gefährlichen Spaß nun offenbar schöner Ernst. Teils aus Ironie, teils aus Nostalgie kauften rebellische Internet-Kleininvestoren Anteile von Unternehmen, die als Relikte einer alten Zeit galten, in der Kinos und Videospielläden noch nicht gegen digitale Online-Stores und Streaming-Anbieter antreten mussten. Damit trieben sie die Kurse, auch um Hedgefonds zu ärgern. Vom Verkauf ihrer in der Folge nun viel wertvolleren Aktien können eben diese „alten“ Unternehmen sich nun womöglich in den nötigen Wandel retten.