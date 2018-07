Darboven Alberts Wunschkonzert

Am Sonntag, beim Galopp-Derby zwischen Hüten und Hummer, wollte der 82-Jährige seine Pläne nicht kommentieren. Darauf angesprochen raunzte er: „Kein Thema.“ Kaum 24 Stunden sieht er sich nun offenbar genötigt, Stellung zu beziehen. „Bezugnehmend auf verschiedene aktuelle Medienberichte über die Zukunft des Familienunternehmens und der Albert und Edda Darboven Stiftung ist Herrn Darboven die Klärung zentraler Punkte wichtig“ heißt es in einer Pressemitteilung von des Unternehmens. Als Familienunternehmer in vierter Generation bekenne sich Albert Darboven zu seiner persönlichen Verantwortung für sein Lebenswerk. Diese Verantwortung betreffe in erster Linie alle Mitarbeiter, Partner und Kunden der Unternehmensgruppe. Darboven: „Die Wahrung und langfristige Absicherung meines Lebenswerkes sind meine oberste Pflicht als Unternehmer.“