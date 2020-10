Das perfide Treiben der Müllmacher So drücken sich Unternehmen um ihre Verpackungsgebühren

So steht es in dem Bericht, den gerade die Zentrale Stelle Verpackungsregister veröffentlicht hat. Die Behörde ist dafür zuständig, die Verpackungsgebühren in Deutschland zu überwachen. Vor 30 Jahren wurde in Deutschland der Grüne Punkt eingeführt. Seitdem gilt: Unternehmen müssen für Joghurtbecher und Pizzaschachteln, für Cremedosen oder Zahnpastatuben, für Druckerkartons oder Speicherkarten-Hüllen bezahlen – für all den Verpackungsmüll, der beim Verbraucher zu Hause oder in Büros und Behörden anfällt. Diese Gebühren finanzieren heute die Müllabfuhr, die Sortierer und Recycler für Tausende von Tonnen Plastikmüll, Papierverpackungen und Glasflaschen. Die Kosten: etwa 1,5 Milliarden Euro im Jahr.