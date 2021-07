Dax-Konzern: Adidas nimmt fünf Reebok-Bieter in die engere Wahl

Bezahlt hatte die weltweite Nummer zwei auf dem Sportbekleidungs-Markt rund 3,8 Milliarden Dollar. Trotz des Umbaus zur Fitness-Marke hatte Reebok die Hoffnungen, die man in Herzogenaurach in den Zukauf gesetzt hatte, nie erfüllen können. Im abgelaufenen Jahr fuhr die Marke bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro 32 Millionen Verlust ein. Vorstandschef Kasper Rorsted zog zu Jahresbeginn die Reißleine. Ohlmeyer will den Verkauf bis Ende des Jahres unter Dach und Fach bringen.