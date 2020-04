DB Cargo-Chefin Nikutta „Wir machen keinen Shutdown auf der Schiene“

Was meinen Sie?

Der Schienengüterverkehr ist systemrelevant – in Coronazeiten wie auch in normalen Zeiten. Wir versorgen die Industrie, den Lebensmittelhandel, die Medizinhersteller und viele andere kritische Bereiche mit wichtigen Rohstoffen. Der Schienengüterverkehr ist eine Lebensader der Volkswirtschaft. Ich freue mich sehr, dass sich verschiedene Eisenbahnverbände auf ein gemeinsames Forderungspapier einigen konnten: einen Stabilisierungsfonds, der Mindereinnahmen kompensiert, wenn Züge etwa unterausgelastet den Warentransport in Coronazeiten aufrechterhalten, aber auch steuerliche Entlastungen. Corona darf keine Güterbahn aus dem Markt drängen.