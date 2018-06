Deal mit Piquadro: Luxusgüterkonzern Richemont verkauft Ledermarke Lancel

An der Börse kamen die Transaktionen gut an. Die Richemont-Aktie stieg um 0,7 Prozent auf 91,86 Franken. „Die Transaktionen sind zwar relativ klein, verbessere aber das Wachstumsprofil von Richemont“, kommentierte Analyst Patrik Schwendimann von der Bank ZKB. Experte Jon Cox vom Brokerhaus Kepler Cheuvreux fügte hinzu, der Verkauf von Lancel sei sinnvoll, da Richemont das Geschäft nicht in Gang bekomme.