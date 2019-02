 Debüt in Denver: Uber integriert öffentlichen Nahverkehr in seine App

San FranciscoUber setzt seinen Plan um, zur Plattform für sämtliche Verkehrsmittel zu werden, und integriert erstmals auch den öffentlichen Nahverkehr in seine App. Zum Debüt in Denver kann man auch direkt in der Anwendung das Ticket dafür kaufen. Uber würde den Service gern auch in Deutschland anbieten, darüber strebe man Vereinbarungen mit Verkehrsbetrieben an, sagte ein Sprecher am Freitag.