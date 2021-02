Decathlon, Intersport und Sport 2000 Sporthändler fordern klare Öffnungsstrategie

„Beitrag zur physischen und mentalen Gesunderhaltung“



Gemeinsam mit Intersport hatten sich Sport 2000 und der Sport-Discounter Decathlon vor kurzem mit einem Brief an die Bundesregierung gewandt, um auf die Nöte ihrer Branche aufmerksam zu machen. „Unsere Branche ist eine spezielle Branche“, sagt Intersport-Chef von Preen. Der Sportfachhandel sei nicht vergleichbar mit anderen Non-Food-Händlern: „Denn wir können einen Beitrag leisten zur physischen und mentalen Gesunderhaltung der Bevölkerung.“ Sportgeschäfte ermöglichten die persönliche Beratung und liefere vielen Menschen einen Impuls, Sport zu treiben. „Das sollte in die Entscheidungen der Politik einfließen“, sagt Sport2000-Chef Deters.