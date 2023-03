Deinfluencing: „Dinge, die Du nicht kaufen solltest“

Verträge zwischen Influencern und Unternehmen haben in der Regel eine Laufzeit zwischen einem halben und ganzen Jahr. Wettbewerbsklauseln legen fest, mit welchen anderen Unternehmen die Influencerin während des laufenden Vertrags nicht zusammenarbeiten darf und welche Marken in den Social-Media-Auftritten nicht genannt werden dürfen, erklärt Ann-Katrin Schmitz: „Das schließt die Negativwerbung innerhalb einer laufenden Partnerschaft aus.“ Je nach Budget des Unternehmens und Reichweite des Influencers kommen Exklusivitätsklauseln zustande, wonach der Influencer dann mit keinem anderen Unternehmen der gesamten Branche zusammenarbeiten darf. Vertraglich festlegen, dass eine Influencerin gezielte Kritik an einem anderen Unternehmen äußert, wäre allerdings strafbar und könnte am Ende dem Unternehmen selbst schaden. Anders ist das, wenn Influencer Produkte unter ihrem eigenen Namen auf den Markt bringen und sie durch Kritik an anderen Produkten ins bessere Licht stellen. „Wenn eine Influencerin damit wirbt, wie gesund ihr Proteinriegel im Vergleich zu einem anderen ist, ist fraglich, wie ehrlich die Kritik ist“, sagt die Influencer- und Marketingexpertin.