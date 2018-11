Denis Dekovic Ex-Nike-Designer steigt bei Adidas weiter auf

Nike verklagte das Trio wegen angeblichen Verrats von Geschäftsgeheimnissen zur Zahlung einer Strafe von zehn Millionen Dollar. Der Streit wurde später außergerichtlich beigelegt. Die drei Designer führen seit 2016 die für sie in Brooklyn eingerichtete Adidas-Designabteilung Creators Farm. Mit Dekovic' Beförderung verlagert sich das Design von Adidas künftig noch stärker in die USA, dem umsatzstärksten Sportartikelmarkt der Welt. Auch Paul Gaudio, der globale Kreativchef des Konzerns, arbeitet in den USA, in der Unternehmenszentrale in Portland im Bundesstaat Oregon.