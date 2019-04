Der Preis des Sparens Warum Aldi Süd besser ist als Aldi Nord

In Portugal und Spanien etwa habe Aldi Nord zuletzt kaum Marktanteile gewinnen können, sagt Experte Planer. Trotz bester Discount-Voraussetzungen durch die wirtschaftlichen Probleme in den Ländern. „Auch in Frankreich blieb das Wachstum überschaubar“, so Planer. Aldi Süd dagegen sei es gelungen, im Zuge der Finanzkrise in Großbritannien durchzustarten. Vor allem aber konnte der Süden seine Stellung in den USA ausbauen. „In den Aldi-Nord-Ländern fehlen vergleichbare Erfolge“, konstatiert Planer. Dabei hätten die Nordstaatler durchaus das Potential. „Warum hat Aldi Nord beispielsweise nicht versucht, sein erfolgreiches US-Konzept Trader Joe’s nach Europa zu bringen, um den Supermarktketten etwas entgegen zu setzen?“, fragt Planer. Der Süden war schlicht „experimentierfreudiger“. Aldi Nord hat einiges aufzuholen.