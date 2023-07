Dertour, Aldiana & Co.: Rewe-Chef Lionel Souque sieht keine Entspannung bei Reisepreisen

So soll Ende Juli neu der Club Aldiana Side in der Türkei eröffnen, 2024 folge ein weiterer in Ägypten. „Ganz neu haben wir Ende Juni den Kaufvertrag für das Aldiana-Clubhotel Ampflwang in Österreich unterzeichnet - nun der erste Aldiana Club in unserem Eigentum“, sagte Souque.



Lesen Sie auch: Rewe-Chef Lionel Souque Lionel erklärt, warum er jetzt Hotels kauft