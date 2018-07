Designerkleidung für den Schrott Burberry schmeißt Designermode im Millionenwert auf den Müll

Unverkaufte Ware landet beim britischen Luxuslabel Burberry nicht erst seit Kurzem auf dem Müll. Schon seit Jahren werden Artikel im Millionenwert lieber zerstört als sie günstiger zu vermarkten. Wie aus den Geschäftszahlen hervorgeht, die der Wirtschaftsdienst Bloomberg zusammengetragen hat, verschrotteten die Briten bereits 2016 Artikel im Wert von 18,8 Millionen Pfund (umgerechnet rund 21,1 Millionen Euro). Dieser Wert stieg allerdings allein in den vergangenen zwei Jahren enorm an. 2017 waren es mit 26,9 Millionen Pfund (30,1 Millionen Euro) satte 143 Prozent mehr als im Vorjahr. In diesem Jahr liegt der Warenwert der zerstörten Burberry-Artikel sogar schon bei 28,6 Millionen Pfund (32 Millionen Euro), wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervorgeht.