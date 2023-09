Dessous-Marke La Perla Windhorst-Firma zahlt Gehälter – mit drei Wochen Verspätung

Prestopino wird morgen in Rom beim Krisentreffen im Wirtschaftsministerium dabei sein. Sie hoffe, „dass es eine positive Wende in Bezug auf die Situation von La Perla geben wird“. Tennor müsse nicht nur verpflichtend eine Finanzierungszusage abgeben, sondern auch einen „klaren Plan, in dem die Maßnahmen zur Wiederbelebung des Unternehmens im Detail erläutert werden“.