 Deutsche Bahn: Das Bahn-Personal ist immer mehr Übergriffen ausgesetzt

BerlinMitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) werden immer häufiger Opfer von gewalttätigen Angriffen. In diesem Jahr wurden nach Angaben der Bahn allein in den ersten neun Monaten bereits 1981 Körperverletzungen gemeldet und damit mehr als im gesamten Jahr 2015. Das geht aus einer am Samstag bekanntgewordenen Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linke-Fraktion im Bundestag hervor.