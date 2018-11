Deutsche Bahn Der Sparkurs zahlt sich aus – Bahn erreicht wohl anvisierten Betriebsgewinn

Trotz massiver Probleme bei Pünktlichkeit, Personal und Kapazität auf dem Netz rechnet die Deutsche Bahn in diesem Jahr dank eines scharfen Sparkurses noch mit einem Betriebsgewinn von 2,1 Milliarden Euro. „Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass wir die abgesenkte Ergebnisprognose von 2,1 Milliarden Euro für das Jahr 2018 voraussichtlich erreichen werden, wenn wir weiterhin konsequent gegensteuern“, schreibt Bahnchef Richard Lutz in einem Brief an seine Führungskräfte, der der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag vorlag. „Die Oktober-Zahlen sehen jedenfalls für den gesamten Konzern recht ordentlich aus.“ Das Schreiben kam unmittelbar nach einer Strategiesitzung von Aufsichtsrat und Vorstand des Staatskonzerns, in dem über einen Weg aus der Krise beraten wurde.