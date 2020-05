Deutsche Bahn Fahrgastzahlen erholen sich – Bahn verstärkt Angebot deutlich

Die Fahrgastzahlen bei der Deutschen Bahn haben sich in den vergangenen Tagen wieder deutlich erhöht. „Wir liegen im Moment bei etwa 50 Prozent des Vorjahresniveaus“, sagte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber am Montag mit Blick auf die Buchungen. Zwischenzeitlich waren die Fahrgastzahlen in der Krise um rund 90 Prozent eingebrochen. Um die steigende Nachfrage zu bedienen, verstärkt der Konzern das Angebot nun auch im Fernverkehr.