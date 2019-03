Deutsche Bahn: Mehr Verspätungen als 2017 – Güterverkehr der Deutschen Bahn rutscht tiefer in die Krise

Die Bahn äußerte sich zunächst nicht zu den Zahlen. Die Probleme spiegeln sich in den Unterlagen auch in weiteren Kennzahlen: So standen 2018 täglich im Schnitt über 80 Züge auf Güterbahnhöfen, die eigentlich zu den Kunden fahren sollten. Im Oktober, der Hochsaison des Güterverkehrs, waren es im Schnitt täglich fast 150 Züge.