Deutsche Brauereien Fast alle verlieren – nur einer stürzt ab

Laut Markenhitliste des Branchenblatts Inside verbuchte Marktführer Radeberger für sein Radeberger Pils ein Absatzminus von 5,5 Prozent, bei Krombacher waren es 4,8 Prozent, bei Veltins 3,5 Prozent. Bei Becks waren es sogar nur minus zwei Prozent und bei Oettinger minus 1,5 Prozent. Aus den Top Ten braute sich lediglich Augustiner mal wieder ein Plus von 2,6 Prozent zusammen. Die drastischen Rückgänge in der Gastronomie von fast 60 Prozent könnte die Münchner Brauerei durch ein plus von mehr als zehn Prozent im Lebensmittelhandel und in Getränkemärkten wettmachen. Warsteiner hingegen, seit Jahren im Niedergang, verbüßte den größten Verlust mit mehr als 16 Prozent.