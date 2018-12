Deutsche Euroshop, ECE und Co. Shoppingcenter-Betreiber erwarten solides Weihnachtsgeschäft

Optimistischer zeigt sich Andreas Hohlmann, Deutschlandchef des Immobilienkonzerns Unibail-Rodamco-Westfield, der unter anderem das „Centro“ in Oberhausen betreibt. „Die Konjunktur ist robust in Deutschland, die Arbeitslosigkeit niedrig“, so Hohlmann. „Wir gehen von einem ordentlichen Weihnachtsgeschäft aus.“