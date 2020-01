Deutsche Flugsicherung: Erstmals seit 2013 weniger Flüge im deutschen Luftraum

In Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals seit 2013 die Zahl der Flüge gegenüber dem Vorjahr gesunken. Insgesamt wurden 3,33 Millionen Flüge im deutschen Luftraum kontrolliert, rund 0,4 Prozent weniger als 2018, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Montag mitteilte. „Nachdem die Verkehrszahlen von Januar bis Mai über den Werten der jeweiligen Vorjahresmonate gelegen hatten, zeigte sich in der zweiten Jahreshälfte eine rückläufige Tendenz.“ Mehrere Airlines hatten wegen Überkapazitäten ihren Flugplan ausgedünnt.