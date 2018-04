Deutsche Post: DHL liefert bald auch abends Pakete zur Wunschuhrzeit aus

DüsseldorfDie Deutsche Post DHL in will Zukunft Pakete auch abends nach 18 Uhr und nach genauem Kundenwunsch ausliefern. In allen wichtigen Ballungsgebieten Deutschlands können Kunden bis spätestens Ende Juni eine gewünschte Zustellzeit für ein Paket festlegen. „Die Kunden legen fest, dass das Paket zwischen 18 und 21 Uhr geliefert werden soll, und dann werden wir uns an diesen Zeitrahmen halten“, sagte Achim Dünnwald, für das europäische Paketgeschäft zuständiger Post-Manager, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montagausgabe).