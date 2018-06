Deutsche Post: Postgewerkschaft befürchtet Entlassungen nach gesenkter Gewinnprognose

Damit würde der Betriebsgewinn 2018 noch unter die 3,7 Milliarden Euro des Vorjahres fallen. An der Mittelfristplanung für 2020 mit einem Ebit in Höhe von mindestens fünf Milliarden Euro hält Appel aber fest. „Wir nehmen jetzt bewusst kurzfristige negative Ergebniseffekte in Kauf, um langfristig nachhaltiges Wachstum zu sichern“, erklärte der Post-Chef.